В «ДНР» Горловка не дотянула до «героя». Новости

В «ДНР» неподконтрольной Горловке присвоено звание «город воинской славы», передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Горловка получает высокое звание "город воинской славы" за массовый героизм, проявленный защитниками города Горловки в борьбе за свободу и независимость Донецкой народной республики… Дорогие горловчане, это маленькая толика того, как республика ценит вас», – сказал «глава ДНР» Александр Захарченко на мероприятии по случаю 238-й годовщины со дня основания города.

При этом, как сообщалось ранее, жители требовали от «властей» присвоения Горловке статуса «города-героя». Так, к 1 мая была обновлена стела на въезде в город со стороны Донецка. Тогда сторонники «ДНР» настаивали, что необходимо упоминание о Горловке как «городе-герое». В свою очередь «мэр» Иван Приходько объявил о сборе подписей за новый статус города, который стартовал 9 мая. 20 мая была обновлена стела на въезде в Горловку со стороны подконтрольного Украине поселка Майорск, где располагается КПВВ «Майорск» на линии разграничения. Рядом с «реконструированной» стелой установили плиту с надписью «Горловка – город-герой».

Вместо Горловки звание «города-героя» было присвоено Донецку.

Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: