Дистанционное обучение детей неподконтрольного Донбасса: В Мариуполе готовят учителей. Новости

Сегодня, 30 августа, в Мариупольском государственном университете (МГУ) стартовал семинар для учителей мариупольских школ «Дистанционное обучение украиноведческих курсов для учащихся с временно оккупированных территорий». Об этом сообщает пресс-центр МГУ.

Семинар проводится в рамках совместного проекта МГУ с Министерством иностранных дел Литовской Республики, Посольством Литвы в Украине, Министерством образования и науки Украины и организацией «Lithuanian Development Cooperation».

«Проект нацелен на создание условий для доступного и качественного образования для детей, проживающих в постконфликтных регионах и на временно оккупированной территории Украины. Целевой группой являются учащиеся 9-11 классов, лишенные возможности изучать некоторые предметы, связанные с украинским языком и культурой (украинский язык, украинская литература, история Украины, география Украины). Чтобы восполнить этот пробел, на платформе Мариупольского государственного университета будет организовано дистанционное обучение (Open Distance Learnиng – ODL)», – говорится в сообщении.

В семинаре по разработке дистанционных курсов для детей, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории, участвуют 17 мариупольских учителей, а также преподаватели Мариупольского госуниверситета. Обучение проводят доцент кафедры педагогики и образования МГУ Наталья Воевутко и начальник отдела дистанционного обучения Елена Локтионова.

Семинар рассчитан на 2 дня, в ходе которых мариупольские педагоги освоят различные техники и подходы к проектированию обучения, познакомятся со структурой и технологией создания электронных курсов на платформе Moodle, научатся оформлять экранное пространство и учебный текст, а также представить собственный Е-курс.

«Приобретя необходимые знания и навыки, учителя будут разрабатывать собственные электронные курсы по различным предметам, связанным с украинским языком и культурой. Открытые дистанционные курсы будут размещаться на учебном портале МГУ. Таким образом, дети получат свободный доступ к украинскому образованию, без необходимости загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, дистанционным обучением будут охвачены 2500 детей из неподконтрольного Донбасса.

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