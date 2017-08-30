В «ДНР» купили льва. Ищут ему подругу. Новости

Зоопарк в селе Придорожное Старобешевского района приобрел полуторамесячного львенка по кличке Леонардо, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Буквально две недели назад я привез в зоопарк нового жителя – львенка. Это была моя давняя мечта. Львенок у нас совсем недавно, но уже освоился, чувствует себя как дома. Зовут его Леонардо, он очень игривый в силу своего возраста, ему всего 1,5 месяца», – рассказал директор зоопарка Геннадий Кряжев.

Он добавил, что в скором времени планирует приобрести Леонардо подругу.

Сейчас новый питомец питается исключительно куриным филе и козьим молоком. В связи с этим посетителям запрещается кормить животное.

Как сообщалось ранее, зоопарк в Придорожном был создан более 20 лет назад. Сейчас в нем обитают свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб. Зоопарк занимает территорию около 2 га и является вторым по площади в «ДНР» после Докучаевского.

Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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