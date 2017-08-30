Школы и детсады Мариуполя останутся без дворников. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в штатном расписании школ и детских садов теперь не будет дворников. Порядком на прилегающей территории займутся сотрудники «Зеленстроя» (КП «Зеленое строительство»).

Такое решение на уровне города было принято по нескольким причинам. Одна из них – нововведения в дотациях, которые поступают из центрального бюджета. По новым правилам зарплата непрофильного персонала учебных заведений, к которым и относятся дворники, теперь ложится на плечи местной власти. А это заставляет задуматься, насколько эффективно расходуются деньги.

Опыт, позаимствованный у стран Прибалтики, опробуют на учебных заведениях Левобережного района. «"Зеленстрой" забирает себе всю эту функцию полностью. Закрепляет за каждым учебным заведением по 1 человеку, т.е. их будет 44, закрепленных постоянно. И еще комплексная бригада из 7 человек, задача которой выехать и обслужить вот эту комплексную уборку и приведение в порядок всех вот этих 44 учреждений», – сообщил заместитель Мариупольского городского головы Александр Кочурин.

Бывших дворников обещают частично трудоустроить на коммунальное предприятие и фактически оставить работать в тех же школах. Руководители города и учебных заведений делают большую ставку на этот проект. Главная его цель – улучшить качество уборки. Раньше малочисленному техперсоналу сложно было справляться с большим объемом работ. «Потому что самостоятельно было очень сложно выполнять большие объемы работ. Например, вывоз листвы. Насобирается 3-4 КамАЗа листвы и ее нужно вывезти своими силами. Или покос травы, как этим летом 3 раза территорию в 3 га нужно было обкосить и это должен был выполнить 1 дворник. Поэтому, если заезжает группа из 7 человек, и это делает за 2-3 дня. И это большое спасение», – рассказала директор УВК «Лицей-школа №48» Лилия Борисенко.

Для мобильной бригады уже частично закуплена спецтехника – мотокосы, мелкая снегоуборочная техника. С начала учебного года будет определен и график ее работы на каждой из левобережных школ. Если опыт будет удачным, в дальнейшем проект планируют внедрить во всех районах Мариуполя.

Источник: ТРКК «Сигма»

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