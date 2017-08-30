В центре занятости Луганщины рассказали о помощи участникам АТО. Новости

В Луганской области 400 участников АТО воспользовались услугами службы занятости. Об этом сообщил директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
«С началом 2017 года 400 демобилизованных военнослужащих воспользовались нашими услугами в сфере трудоустройства, профориентации, переобучения и открытия собственного дела», – отметил Сергей Болотский.
Как следствие, трудоустроено 88 человек, а также:
- 14 получили одноразовую выплату помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности;
- 42 человека привлечено к общественным работам и работам временного характера;
- 39 бывших военнослужащих проходили профобучение по направлению службы занятости;
- 21 участник АТО снят с учета в связи с принятием на военную службу по контракту.
Сейчас на учете службы занятости продолжают находиться 194 безработных участника АТО, из них 4 человека с инвалидностью.
Средний размер пособия по безработице составляет 3329 грн.
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