В центре занятости Луганщины рассказали о помощи участникам АТО. Новости

В Луганской области 400 участников АТО воспользовались услугами службы занятости. Об этом сообщил директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«С началом 2017 года 400 демобилизованных военнослужащих воспользовались нашими услугами в сфере трудоустройства, профориентации, переобучения и открытия собственного дела», – отметил Сергей Болотский.

Как следствие, трудоустроено 88 человек, а также:

14 получили одноразовую выплату помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности;

42 человека привлечено к общественным работам и работам временного характера;

39 бывших военнослужащих проходили профобучение по направлению службы занятости;

21 участник АТО снят с учета в связи с принятием на военную службу по контракту.

Сейчас на учете службы занятости продолжают находиться 194 безработных участника АТО, из них 4 человека с инвалидностью.

Средний размер пособия по безработице составляет 3329 грн.

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