В «ЛНР» не «доплыло» 250 кг вяленой рыбы (Фото). Новости

В селе Трехизбенка (Луганская обл.) сотрудники подразделения фискальной службы «Фантом» совместно с пограничниками задержали партию вяленой рыбы. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

Инцидент произошел вчера, 29 августа. «Фантомовцы» остановили «Ниву». На ней житель села Райгородок пытался доставить к незаконной переправе через реку Северский Донец 250 кг вяленой рыбы ориентировочной стоимостью почти 38 тыс. грн.

«Товар предназначался для дальнейшей реализации во временно неподконтрольном правительству Украины пгт Славяносербске», – говорится в сообщении.

Фото: ГФС в Луганской области Фото: ГФС в Луганской области Фото: ГФС в Луганской области Фото: ГФС в Луганской области Фото: ГФС в Луганской области Фото: ГФС в Луганской области Фото: ГФС в Луганской области

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП.

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