На Донетчине фиксируют случаи заболевания корью: Что нужно знать. Новости

В Украине продолжает расти число заболевших корью. В Минздраве этот печальный факт связывают с низким процентом вакцинации населения. В середине июня Министерство здравоохранения Украины озвучило статистику заболеваемости корью. Опасная вирусная инфекция поразила 735 человек, из которых 536 – дети. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года число заболевших достигло всего 10. Теперь же корь распространилась в 15 областях страны, в том числе зарегистрированы единичные случаи инфекционного заболевания в Донецкой области. Также были зафиксированы и заболевания полиомиелитом.

Меры профилактики кори и полиомиелита, а также других вирусных инфекций, упираются в вакцинацию. Помимо этого существует еще ряд мероприятий, таких как повышение сопротивляемости организма с помощью регулярной физической активности, введение карантина, изоляция и излечение источника опасной инфекции. Но во главу угла и врачи, и эпидемиологи ставят именно вакцинацию. «Самым действенным методом профилактики инфекционных заболеваний является своевременное проведение прививок. Прививка – это введение в организм ослабленных или разрушенных возбудителей заболевания в виде вакцины. Ее задача – "познакомить" организм человека с инфекцией до того, как произойдет встреча с "неизвестным" микроорганизмом или вирусом. Для вакцин используются либо составные части микробов и вирусов, либо сильно ослабленные и лишенные всех опасных свойств», – говорит заведующая отделом организации эпидемиологических исследований Дружковского городского филиала ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗУ» Юлия Октябрьская.

После прививки, в ответ на вакцинные антигены, организм начинает вырабатывать антитела – специальные вещества, способные бороться с возбудителем конкретного заболевания. Имея защитные антитела в достаточных количествах, человек становится невосприимчивым к заболеванию, против которого делалась прививка. Некоторые прививки нужно делать один раз в жизни – полная иммунизация, а другие необходимо повторять регулярно, согласно календарю прививок.

Вакцинация от кори проводится дважды – в возрасте 12 месяцев, и перед школой – в 6 лет. На сегодня во всех детских амбулаториях необходимая вакцина против кори есть.

Для справки: Корь – острое инфекционное заболевание, которое поражает детей и взрослых. Заразиться корью может любой человек без иммунитета к ней. Специфического лечения от опасного вируса не существует. Защитить организм, как рекомендуют врачи, можно только с помощью прививки. Симптомы кори следующие: высокая температура, насморк, кашель, характерная сыпь, иногда рвота и понос. Корь осложняется пневмонией, отеком и, как следствие, поражением головного мозга.

Как сообщалось ранее, Украина вошла в число стран с самыми низкими показателями вакцинации детей. Эксперты ООН напомнили, что сегодня благодаря иммунизации ежегодно удается спасать от гибели из-за дифтерии, столбняка, коклюша и кори примерно 2-3 млн детей в год.

Источник: Дружковка на ладонях

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