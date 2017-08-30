Запись в 3 часа ночи: В Покровске не спадает ажиотаж вокруг паспортов. Новости

Ажиотаж возле Покровского отдела Государственной миграционной службы (Покровск, Донецкая обл.) невиданный. Чтобы попасть на прием к специалистам, людям приходится занимать очередь с 3 часов ночи.

«Сидим в очереди с 3 часов, чтобы сдать документы на паспорт. С 8 часов вроде как принимают», – рассказал житель села Шевченко Евгений.

Поэтому Евгению и его отцу пришлось встать засветло, чтобы сдать документы на оформление ID-карты. А через месяц-два, когда паспорт будет готов, придется еще раз выстоять в очереди, чтобы получить документ.

Здесь преимущественно жители других городов. Семейная пара из Очеретино приехала первый раз месяц назад, чтобы девушке заменили паспорт в связи со сменой фамилии. «В 4 часа утра были восьмые. В 12 часов дня нас приняли. Для получения приехали в 8 часов. И получили только в 11:10», – поделился муж девушки.

Владимир из Авдеевки несколько месяцев назад потерял внутренний паспорт. Поэтому теперь восстанавливает документ. «Я паспорт потерял. А Форма 1 находится на неподконтрольной территории. Поэтому очень долго это делается – пока все проверяется», – сказал Владимир.

Михаил также из Авдеевки. Мужчина в очереди тоже с самого утра. «Я записывался в 5 утра. Был по очереди 12», – сказал он.

А вот тем, кто приехал вклеить фото в связи с достижением 25, 45 ил 60 лет посчастливилось – очереди не было. «Обратились в Димитрово, сказали ждать 2 месяца. А здесь обратились в первый раз и все быстро», – поделилась жительница Авдеевки Елена.

Но посчастливилось так только в этот раз. По словам руководителя отдела Юрия Згонникова, очереди есть, но виноваты в этом сами граждане. Потому как и вклеить фото и оформить ID-карту можно в любом отделении на территории области. Но едут почему-то все в Покровск. Из-за такого наплыва устают не только работники и посетители – не выдерживает и техника. «На одном и том же оборудовании осуществляется и прием, и выдача, и отметка о прибытии документов, и подливать в базу все документы, которые люди предоставляют. Это все занимает очень долгое время. Получается на одного человека минут 20 или больше. Из-за того, что большие нагрузки, оборудование не выдерживает – подвисает, очень медленно работает программа», – рассказал и.о. начальника Покровской ГМС ГУ МВД Украины в Донецкой области Юрий Згонников.

Поэтому сейчас, по словам Юрия Згонникова, чтобы получить ID-карту придется подождать месяц-два. С задержкой выдают и заграничные паспорта. Люди настолько массово начали их оформлять, что просто не хватает бланков. «По загранпаспортам Киев дал разъяснение, что мощности государственного предприятия "Полиграфкомбинат" не были рассчитаны на такой ажиотаж в связи с тем, что приняли безвиз», – сообщил он.

Но Юрий Згонников убеждает – не стоит так торопиться с заменой загранпаспорта. Те документы, которые не содержат отпечатки пальцев, тоже действительны. Единственное, что для выезда в одну из стран Евросоюза, необходимо будет открывать визу.

Источник: ТК «Орбита» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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