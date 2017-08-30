Ситуация в пунктах пропуска днем 30 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Роман: «11:20. Никитовка: машин 50, на украинском "нуле" машин 80. Пеших тьма».

КПВВ «Марьинка»:

Настя: «11:36. На Курахово на "нулевом" 3 машины»

Анна: «13:20. Подъехали на "нулевой" 10 минут назад, встали первыми, за нами машин 10, пока стоим. Пешеходов 30-40».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Виктор спрашивает: «Много раз проезжаю КПП, один инвалид 2 группы, онкологическое заболевание. Льгота существует для таких людей?». Екатерина отвечает: «Для второй группы – да».

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