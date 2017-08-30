10 скважин должны обеспечить Авдеевку питьевой водой в случае ЧП . Новости

В Авдеевке (Донецкая область) пытаются решить проблему альтернативного водоснабжения города при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера, а также в особый период. Об этом сообщает пресс-служба Авдеевской военно-гражданской администрации.

На совещании, посвященном этому вопросу, директор Государственного регионального геологического предприятия «Донецкгеология» Николай Жикаляк рассказал, что специалисты уже провели научные исследования структуры подземных вод на территории Авдеевки. При этом было учтено размещение объектов инфраструктуры, частного сектора города. После проведения инженерно-гидрогеологического обследования они предложили проект устройства 10 скважин питьевого водоснабжения на территории города, которые будут оборудованы погружными насосами.

Планируется, что финансироваться работы будут из средств областного бюджета.

Сейчас проект находится на рассмотрении в департаменте по вопросам гражданской защиты мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации. После его утверждения геологическое предприятие, которое имеет опыт работы и необходимые технические средства, приступит к бурению скважин. Работы планируют завершить до конца ноября.

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