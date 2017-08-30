Замглавврача Луганской областной детской клинической больницы пойдет под суд. Новости

В Луганской области будут судить заместителя главного врача Луганской областной детской клинической больницы (перемещена в Лисичанск) за злоупотребление служебным положением, причинившее ущерб государству на сумму почти 1 млн грн. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры в Луганской области.

«Расследованием установлено, что женщина, занимая должность заместителя главного врача Луганской областной детской клинической больницы по экономическим вопросам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения неправомерной выгоды для других физических и юридических лиц, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, путем заключения прямых договоров (без проведения процедур тендерных торгов) приобрела специальную и детскую одежду, медицинские приборы, кухонную посуду и другие товарно-материальные ценности для Луганской областной детской клинической больницы по ценам, значительно превышающим рыночные, чем нанесла ущерб государству на общую сумму почти 1 млн грн», – говорится в сообщении.

На основании постановления суда должностное лицо отстранено от занимаемой должности. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд.

Справка : санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также: