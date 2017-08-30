На Донетчине сотрудники СБУ нашли тайники с огнеметом и тротиловыми шашками (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили 2 тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Из схрона, оборудованного рядом с железной дорогой в Марьинском районе, правоохранители изъяли противопехотную мину и 20 тротиловых шашек общим весом 7 кг. Вблизи одного из населенных пунктов Ясиноватского района в лесополосе сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с реактивным пехотным огнеметом типа «Шмель». Оружие передано специалистам для исследования и установления происхождения огнемета.

СБУ проверяет информацию о том, что изъятое оружие и боеприпасы предназначались для организации терактов диверсионными группами «ДНР». Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

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