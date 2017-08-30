В школе на Донбассе я услышал, возможно, лучшее исполнение украинского гимна, – президент. Новости

Президент Украины Петр Порошенко признался, что 28 августа в ходе открытия школы в Покровске (Донецкая обл.) услышал, возможно, лучшее исполнение украинского гимна. Об этом глава государства заявил сегодня, 30 августа, во время своего визита во Львовскую область.

«Услышал, наилучшее возможно, в своей жизни исполнение украинского гимна. Посмотрите, как маленькие дети из новой школы № 9 города Покровска исполняют на Донбассе украинский гимн», – поделился впечатлениями президент Украины.

Петр Порошенко также предложил лучшим школам Львовщины взять шефство над школой на Донбассе.

«У меня будет к вам большая просьба с очень важной инициативой – если бы лучшие школы Львовщины взяли шефство над одной школой на Донбассе», – сказал президент.

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