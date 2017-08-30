Блокада «ДНР» в разы увеличила перевалку угля в России, – отчет. Новости

После введения транспортной блокады со стороны Украины, «национализации» украинских предприятий в «ДНР» и запрета на перевозку, в частности, угля с временно неподконтрольных украинской власти территорий, в разы увеличился объем перевалки угля в российских портах. Таковы выводы аналитического отчета «Полгода после захвата. Как работает промышленность "ДНР"», подготовленного Общественной организацией «Донецкий институт информации».

В 2016 году «ДНР» оценивала добычу угля на неподконтрольной территории в более чем 12 млн тонн. После «национализации» с 1 марта 2017 года частные угледобывающие предприятия перешли под контроль «Внешторгосервиса» – предприятия, по информации представителей «ДНР», зарегистрированного в Южной Осетии (временно неподконтрольная территория Грузии).

О плановых показателях добычи на шахтах под управлением «Внешторгосервиса» ничего не известно, но «минуглепром ДНР» публикует плановые цифры добычи на «республиканских» (бывших государственных украинских) предприятиях. В течение 2017 года они колебались в пределах 450-700 тысяч тонн, что соответствует прошлогодним показателям. Это примерно 6-7 млн тонн в год. Сколько угля добывают реально, «министерство» не сообщает.

Крупные потребители угля на неподконтрольной территории – это Старобешевская и Зуевская тепловые электростанции. В 2014 году они потребили 2,7 и 2,1 млн тонн угля соответственно. Сейчас они работают не на полную мощность.

В конце мая 2017 заместитель «министра угля и энергетики ДНР» Александр Федоров в эфире «республиканского» телеканала заявил, что Старобешевская ТЭС сейчас работает на 50%, а Зуевская ТЭС – на 33%.

Шахты Донбасса традиционно работали на украинский рынок, который после прекращения экономических связей стал для них недоступным. Внутренний рынок на неподконтрольной территории не в состоянии потребить такой объем угля. Единственный выход – это экспорт угля в Российской Федерации и с ее помощью в третьи страны.

Так, ежемесячно на территорию России с территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей вывозят около 200 тыс. тонн угля. Часть угля остается в России, а часть идет на экспорт через порт на реке Дон в Ростове. Далее уголь отправляют в страны Средиземноморского и Черноморского бассейнов.

За последние полгода российские порты Азово-Черноморского бассейна значительно увеличили объемы обработки угля. Обработка угля и кокса навалом в порту Ростова-на-Дону за 7 месяцев текущего года увеличилась на 46,7% – до 1 млн 345 тыс. тонн.

В порту Таганрога за 6 месяцев года объем перевалки угля вырос на 33,4% – до 383,2 тыс. тонн. Объем перевалки угля в порту Азов за 7 месяцев вырос в 2,1 раза – до 457 тыс. тонн. Прирост этого показателя совпал с периодом экономической блокады неподконтрольной территории.

Инфографика ОО «Донецкий институт информации»

Напомним, ранее заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров заявлял, что часть экспортируемого из «ДНР» и «ЛНР» угля может потребляться Турцией. «ДНР и ЛНР экспортируют свой уголь в третьи страны, возможно, Турция – одна из них. В Россию поставки угля не осуществляются, у России нет потребности в угле», – сказал Назаров.

В июле «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что для сбыта угля «Донецкая народная республика» подписала новые контракты, в том числе, и со странами Европы, а также Турцией.

В начале же марта после «национализации» угольные шахты на территориях «ДНР» и «ЛНР» прекратили поставки угля в Украину, переориентировавшись на российский рынок.

«Глава ДНР» Александр Захарченко заявлял, что 14 марта были поставлены в Россию первые 95 вагонов с углем. Он отмечал, что полностью процесс поставок начнет работать в течение двух месяцев.

Также «Л/ДНР» озвучили свои намерения поставлять уголь в Крым. «Крыму нужен наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму», – отметил Захарченко.

В свою очередь «глава ЛНР» Игорь Плотницкий также сообщил, что «республика» за 2 года намерена отправить в Крым 3,5 млн тонн угля. «У нас заключен контракт, он действует. Это реальные вещи, которые происходят уже», – сказал он.

В свою очередь заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что закупаемый Россией в «ДНР» и «ЛНР» уголь потребляется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт.

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