Экс-глава «ЦИК ДНР»: Донбасс – это Украина. Главная

Для возвращения нормальной жизни на неподконтрольных территориях Донбасса, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину. Об этом сегодня, 30 августа, заявил организатор «референдума» 11 мая 2014 года в Донецкой области Роман Лягин на своей странице в Facebook.

«Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки. Донбассу не суждено пройти путь Крыма! Нас предали и продали! За что сражались и умирали!? ... пусть каждый сам себе ответит. И что, все было зря!? Да, России, которую мы себе представляли – нет, а может и никогда не было. Донбасс – это Украина!», – написал Лягин.

Ранее Лягин признался, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены. «То, что мы называем "ДНР" – пародия на государство. В 2014 году люди голосовали за присоединение к России. Если бы референдум состоялся сегодня, результат его был бы противоположным. Люди были одурачены, в том числе и мной. Сегодня "ДНР" держится на внутреннем терроре. Я верил в реальность крымского сценария для Донбасса и юго-востока Украины. Верил в Россию», – заявил Лягин в открытой переписке в соцсетях.

Лягин также уточнил, что в «ДНР» живут граждане Украины.

Как известно, в 2014 году именно Лягин вел подготовку к «референдуму» 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. В 2016 году Роман Лягин задержан «силовыми структурами ДНР», позже был освобожден и уехал в Крым.

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