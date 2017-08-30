Вернуть пенсию: История 92-летней переселенки из Донецка. Новости

Пенсионерке из Донецка Наталье Медведевой 92 года. Пережив голодные 30-е годы, войну с фашистской Германией и другие лишения, она до сих пор не знает спокойной старости. В 2014 году престарелую мать забрала дочь, перевезя в Краматорск. С тех пор женщина ни разу не побывала на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Сначала пенсию платили исправно. Но тогда ей наравне со всеми приходилось выстаивать очереди в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) за получением справки, затем по ночам занимать очередь за «штампиком» с местом временной регистрации и т.д. А в июне прошлого года пенсионерку-переселенку лишили пенсии, потому что она не переоформила выплаты из Приватбанка на Ощадбанк.

Дочь, которая полностью взяла заботу о матери на себя, в Краматорске не могла найти работу. Нина Викторовна 1960 года рождения и пока не получает пенсию, а брать на работу в таком возрасте никто не хочет. Поэтому она вынуждена была отправиться на заработки, оставив свою маму на попечение хорошей знакомой. Помочь Наталье Архиповне переоформить пенсию эта знакомая не могла – она сама имеет статус «инвалидность» из-за отсутствия одной ноги и физически не смогла бы возить пожилую подопечную по всем инстанциям. Так и осталась переселенка без пенсии.

Как только ее дочка вернулась домой, сразу же взялась за решение бумажных вопросов, чтобы матери восстановили пенсию. Нине пришлось несколько раз побегать между Пенсионным фондом и УТСЗН, чтобы взять недостающие справки. Инспектора из социальной службы, который проверяет реальное место проживания, пришлось привозить за собственный счет на такси. «Заветный акт от УТСЗН обошелся мне в 200 грн, которые заплатила за проезд инспектора в оба конца. За вторую поездку, на этот раз представителя Пенсионного фонда к нам домой, отдала таксистам 150 грн. Сколько раз пришлось самой ездить от Ощадбанка до Пенсионного фонда, уже и не сосчитаю», – рассказала Нина Викторовна.

Когда электронное пенсионное удостоверение Натальи Медведевой было готово, ехать получать его пришлось лично. 92-летняя женщина была вынуждена 2 часа просидеть в такси в один из жарких дней августа, пока к ней вышел работник Ощадбанка.

Готовность удостоверения еще не означало, что пенсию начнут выплачивать. Состоялся очередной визит инспектора, на этот раз он приехал самостоятельно, оплачивать такси не пришлось. Он сфотографировал переселенку, сделал какие-то записи и сказал: «Ваш номер 92». «Что это означает, даже не объяснил. Разве что запомнить легко, маме как раз 92 года. Позвонила в Пенсионный фонд и там мне сказали, что когда инспектор закончит объезд таких переселенцев, как моя мама, тогда всем "оптом" и восстановят пенсию. Случится это не раньше октября. Кстати, справки с объяснением причины приостановки пенсии маме не дали, указали лишь, с какого числа выплаты прекратились», – сказала Нина Викторовна.

За это время состояние Натальи Архиповны ухудшилось, она повредила ногу и совсем слегла. Дочь, занимаясь восстановлением пенсии, поехать работать не может, средств к существованию у семьи не осталось.

За помощью женщина обратилась к юристу общественной организации «Країна вільних людей». Он помог составить обращение в главный офис Пенсионного фонда, Кабмин, Министерство социальной политики, Уполномоченному по правам человека с требованием разрешить сложившуюся ситуацию. «Законом о пенсионном страховании не предусмотрена приостановка выплаты пенсии, которая ранее была назначена и выплачивалась. Такую выплату ПФУ вправе прекратить, если поданы недостоверные документы, если пенсионер выехал за границу в ту страну, с которой этот вопрос урегулирован, в случае смерти пенсионера», – прокомментировал юрист общественной организации.

Так как Наталья Архиповна является переселенкой, то в отношении нее действуют еще и Кабминовские нормы, регулирующие социальные выплаты переселенцам. Этим постановлением прописаны основания для дополнительной проверки, по результатам которой пенсию могут приостановить. По словам юриста, среди таких оснований – отсутствие информации о смене адреса фактического проживания, наличие сведений о возможном возвращении переселенца на неподконтрольную территорию и т.д.

Из-за того, что пенсионер-переселенец не прошел физическую идентификацию в Ощадбанке, ему также могут приостановить выплату пенсии, пока эта идентификация не будет пройдена. «Ни одно из перечисленных обстоятельств не касается Натальи Медведевой, любых проверок, сообщений о необходимости в течение 3 рабочих дней явиться в УТСЗН для физической идентификации ей не поступало. А значит, приостановка выплаты пенсии была незаконной и является нарушением конституционных прав», – отметил юрист.

Источник: Вчасно

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