Распределение шахт на подконтрольной и неподконтрольной Донетчине, – отчет. Новости

По состоянию на начало 2017 года на временно неконтролируемой украинскими властями территории Донбасса находилось 97 шахт всех форм собственности. Таковы данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Об этом говорится в аналитическом отчете «Полгода после захвата. Как работает промышленность "ДНР"», подготовленном Общественной организацией «Донецкий институт информации».

Так, на территории Донецкой области находится 77 шахт всех форм собственности, из них:

на подконтрольной Украине территории – 22 шахты;

на неподконтрольной – 55 шахт.

При этом, согласно информации минуглепрома Украины, на неподконтрольной Донетчине 34 шахты идут под ликвидацию (на неподконтрольной Луганщине – 28). Отмечается, что эти предприятия планировались к закрытию еще в довоенное время, правда, тогда у власти были ресурсы на поддержку их работы и постепенное закрытие.

Сейчас «ДНР» не имеет финансовых возможностей поддерживать работу этих предприятий. В условиях острого дефицита бюджета главная цель – сделать максимально прибыльными перспективные шахты и быстрее сбросить с них балласт неприбыльных. «При отсутствии дотаций есть попытка построить мини-копию российской угольной добывающей отрасли, которая практически на 100% частная», – говорится в отчете.

Резкое прекращение работы шахт без реализации необходимых технических мероприятий грозит подтоплением, загрязнением питьевой воды и техногенными авариями. При этом представители «минуглепрома ДНР» заявляют, что не допустят аварий и выполняют все необходимые работы. По их информации, на неподконтрольной территории Донецкой области 22 нерентабельных угольных предприятия должны быть реструктуризированы и законсервированы с передачей в управление специализированному предприятию «Донбассуглереструктуризация» (количество шахт под закрытие по данным «ДНР» и минуглепрома Украины разнятся).

По состоянию на 1 июля 2017 года на реструктуризацию и консервацию уже передано 18 нерентабельных угольных предприятий. Разрабатываются гидрогеологические прогнозы и рекомендации по ситуации в районах ликвидированных шахт, согласно которым устанавливающее оптимальные схемы водоотливов, что должны исключить возможность подтопления.

Представители «ДНР» заявляют, что в этом вопросе им помогают институты Российской Федерации совместно с местными научно-исследовательскими институтами. На основании этих прогнозов уже определены шахты, на которых необходимо оборудовать защитные водоотливные комплексы. Эти прогнозы выполнены по Донецку, Горловке, Макеевке и Енакиево.

Представители «минугля ДНР» сообщают, что для 10 шахт, которые закрываются, будет построено 6 водоотливных комплексов:

на шахте им. Калинина (Горловка);

на шахте им. Ленина (Горловка);

на шахте «Булавинская» (пгт Булавинское, г. Енакиево);

на шахте «Ольховатская» (пгт Ольховатка, г. Енакиево);

на шахте «Красный Профинтерн» (пос. Веровка, г. Енакиево);

на шахте «Красный Октябрь» (Енакиево).

Отмечается, что водоотливные комплексы строятся при поддержке России. Уже начаты работы на шахте «Ольховатская». «На шахтах, где планируют строить водоотливные комплексы, демонтируют и вывозят оборудование для использования на других объектах», – констатируется в отчете «Донецкого института информации».

Напомним, согласно «постановлению совета министров ДНР» от 12 февраля 2016 года на закрытие (реструктуризацию и консервацию) запланированы 22 шахты. По состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие передано 18 нерентабельных угольных предприятий.

Как ранее сообщала начальник отдела по работе с персоналом «Донбассуглереструктуризации» Елена Провоторова, на сегодняшний день в состав данного предприятия входит 63 закрывающиеся шахты, 19 из них работают в режиме водоотлива.

Наиболее опасная ситуация в «ДНР» сложилась вокруг затопления шахты «Юный Коммунар» (г. Юнокоммунаровск под Енакиево, после переименования – Бунге), где в 1979 году на глубине 903 м был произведен ядерный взрыв под кодовым названием «Кливаж». Эксперимент не удался, а в шахте на глубине около километра образовалась капсула с оплавленными до стекла стенками, в которой скопилась вода с радиоактивными стронцием и цезием. Сама капсула, которая называется «объект Кливаж», является мощным источником радиации, проходы к ней замурованы бетонными перемычками, и еще недавно этот объект был относительно надежно захоронен.

При этом в «ДНР» было принято решение о начале 1 июля затопления шахт «Полтавская» и «Енакиевская» (г. Енакиево), расположенных по соседству с шахтой «Юный Коммунар». Это приведет к подтоплению и шахты «Юнком», в которой находится капсула. Возмущенные жители Юнокоммунаровска даже написали с жалобу «президенту Российской федерации – как преемнице Советского Союза». В ней они выражают свое несогласие с закрытием и затоплением шахты «Юный коммунар», а также просят «не допустить экологической катастрофы» и жалуются на «главу ДНР» Александра Захарченко.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет о радиационной опасности объекта «Кливаж» на шахте «Юнком».

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