На Донетчине вновь бастуют шахтеры, – Волынец. Новости

Горняки первой смены шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» сегодня, 30 августа, спустились в шахту и начали забастовку, требуя полного погашения долгов по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

«Сегодня горняки первой смены шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" спустились в шахту, но к добыче так и не приступили. Вместе с ними находится председатель первичной организации шахты "Родинская" Валентин Маковецкий», – написал Волынец.

По данным Волынца, шахтеры требуют полного погашения долгов по зарплате за июль, а также аванс за август.

«Шахтеры требуют полного погашения зарплаты за июль месяц, а также аванс за август, помня слова Министра Игоря Насалика, что базовыми датами выплаты зарплаты и аванса являются 25-е и 10-е число каждого месяца», – сообщил Волынец.

Волынец также проинформировал, что председатель местной организации Мирнограда Александр Абрамов сейчас находится на переговорах с администрацией ГП «Мирноградуголь».

Напомним, в августе горняки шахты «Родинская» уже проводили забастовку из-за невыплаты им задолженности по зарплате.

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