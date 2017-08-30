Взрывотехники обследуют школы Донетчины к 1 сентября (Фото). Новости

В Донецкой области накануне 1 сентября полицейские Краматорского, Дружковского, Александровского и Очеретинского подразделений полиции проверяют школы на наличие взрывоопасных и подозрительных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации пресс-службы, полицейские и взрывотехники тщательно проверяют каждое учебное заведение на наличие любой угрозы, ведь в зоне проведения антитеррористической операции важно, чтобы жизнь ребенка была в безопасности. Сотрудники обследуют все здания и прилегающую территорию, включая подвалы, спортзалы, чердаки, дворы.

Проверки коснулись также и 10 прифронтовых школ Ясиноватского района, где учатся чуть больше 1 тысячи учеников.

«До начала учебного года в каждой школе Донецкой области проводятся мероприятия с участием ювенальных полицейских, взрывотехников и кинологов. Параллельно мы сообщаем информацию о мобильном приложении «Полиция 102», чтобы дети, которые придут в школу, знали о проекте и могли им пользоваться», – рассказала начальник ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Донецкой области Екатерина Шнейдер.

Отмечается, что в школах Донетчины вскоре снова начнутся «Факультативы с полицейским», во время которых ребята узнают об обязательных правилах безопасности.

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