На неподконтрольной Донетчине доля металлургии в экономике снизилась, – отчет. Новости

Процент металлургии в общем объеме реализованной продукции на временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой области снижается по сравнению с довоенным периодом. Об этом говорится в аналитическом отчете «Полгода после захвата. Как работает промышленность "ДНР"», подготовленном Общественной организацией «Донецкий институт информации».

Так, в июне «министерство экономического развития ДНР» сообщало, что с начала 2017 года металлургическое производство и производство готовых металлургических изделий составило 14,9% от общего объема реализованной промышленной продукции. Для сравнения, на подконтрольной территории Донецкой области за январь-май 2017 года доля предприятий металлургического производства и производства металлургических изделий в общем объеме реализованной промышленной продукции составила 46,6%. До войны в экономике всей Донецкой области доля металлургии составляла треть и приносила больше половины валютной выручки от экспорта.

Инфографика ОО «Донецкий институт информации»

Сейчас под контролем «ДНР» находятся Енакиевский, Донецкий и Макеевский металлургические заводы, несколько коксохимических заводов.

Донецкая металлургия традиционно работала на экспорт. В условиях международной изоляции для «ДНР» невозможно проводить легальные экспортные операции. При этом российский рынок перенасыщен металлом собственного производства.

Также традиционные цепи получения сырья для металлургии со стороны подконтрольной украинской власти территории перекрыты. Сырье в ограниченном количестве поступает из России. Так, украинское предприятие «Укрпромвнешэкспертиза» сообщало о поставке около 430 тыс. тонн концентрата и окатышей неизвестного производителя из России на Енакиевский металлургический завод.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» временным администратором назначен «Внешторгсервис» на следующих предприятиях:

Филиал «Металлургический комплекс» ПрАО «Донецксталь – металлургический завод»

ЧАО «Макеевкокс»

ПАО «Ясиновский коксохимический завод»

ЧАО «Енакиевский металлургический завод»

Макеевский филиал ЧАО «Енакиевский металлургический завод»

ПАО «Харцызский трубный завод»

ЧАО «Енакиевский коксохимпром»

ЧАО «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»

Издание «Металл Эксперт» сообщило, что в апреле железная руда российских компаний «Северсталь» и «Металлоинвест» начала поступать на металлургические заводы неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Позже Федеральное агентство по государственным резервам (Госрезерв) России признало поставки сырья на промышленные предприятия «ДНР» и «ЛНР», называя это «гуманитарной поддержкой» и что оно поставляется из накопленных резервов.

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