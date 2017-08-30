У жителей Донетчины в июле упала зарплата. Новости

На Донетчине в июле этого года средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью наемных работников 10 и больше человек) составила 7 887 грн*. Это меньше, чем в июне на 3,2%, когда средняя зарплата была 8 144 грн. Однако, как и прежде, регион занимает 2-е место по уровню оплаты труда в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Согласно информации ведомства, по сравнению с предыдущим месяцем, то есть июнем 2017 года, средний уровень оплаты труда в области уменьшился на 3,2%. При этом, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) снизилась на 3%. Если же сравнивать с июлем прошлого года, средняя зарплата выросла на 31,4%, а реальная – на 11,8%.

Так, наиболее высокооплачиваемыми с зарплатой свыше 11 тыс. грн, были работники металлургического комплекса (11 130 грн).

Свыше 10 тыс. грн начислено в июле одному штатному работнику предприятия по производству кокса и продуктов нефтепереработки (10 060 грн).

От 8 до 10 тыс. грн была в июле средняя зарплата работников:

торговли – 9 938 грн;

угольной промышленности – 9 194 грн;

сферы государственного управления – 9 068 грн;

финансовой и страховой деятельности – 8 102 грн;

машиностроения – 8 057 грн.

От 6 до 8 тыс. грн в среднем получали работники предприятий:

по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7 902 грн;

транспорта – 7 886 грн;

пищевой промышленности – 6 815 грн;

по производству химических веществ и химической продукции – 6 615 грн;

строительства – 6 571 грн;

сельского хозяйства – 6 060 грн.

Более 5 тыс. грн начислено в июле работникам:

образования – 5 405 грн;

здравоохранения и оказания социальной помощи – 5 216 грн.

В то же время, меньше 5 тыс. грн была зарплата сотрудников, занятых в легкой промышленности. В среднем она составила 4 751 грн.

Как подтверждает статистика, Донецкая область по-прежнему занимает второе место в стране по уровню оплаты труда. Июльская зарплата выше среднего показателя по Украине (7 339 грн) на 7,5%.

Отмечается, что самой высокой была зарплата в Киеве – 11 412 грн, самой низкой – в Тернопольской области – 5 678 грн.

Что касается долгов по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность), то на 1 августа 2017 года они составили в области 497,4 млн грн*, или 20,9% всех долгов по выплате в Украине.

В течение июля сумма долга по зарплате увеличилась на 37,7 млн грн, или на 8,2%. С начала же года она выросла в 1,9 раза.

В промышленности задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 14,7%, составив на 1 августа 414,6 млн грн, или 90,6% долгов экономически активных предприятий всех видов деятельности.

Из них, больше всего задолжали по зарплате работникам предприятий машиностроения – 209 млн грн. Занятым в угольной промышленности не выплачено 129,1 млн грн, что на 42,6% больше, чем в июне.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области за первые 6 месяцев 2017 года средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила 7 248 грн*. По сравнению с тем же периодом 2016 года показатель вырос на 26,2%.

В июне 2017 года средняя зарплата жителей области составила 8 144 грн.

*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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