В Старобельске открыли поликлинику для жителей и переселенцев (Фото). Новости

Сегодня, 30 августа, в Старобельске (Луганская обл.) открылась консультативная поликлиника КУ «Старобельское районное территориальное медицинское объединение». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Открыл лечебное учреждение председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

На ремонт возведенного еще в 1989 году здания учреждения из областного бюджета было выделено 10,6 млн грн и субвенция из госбюджета – 5,6 млн грн. Теперь это современное здание, построенное с применением энергосберегающих технологий, оснащенное пандусами и кабинетами для людей с особыми потребностями.

Из областного бюджета было закуплено медицинское оборудование на сумму 15,3 млн грн. В поликлинике будут работать 31 врач, 43 представителя среднего, 23 младшего медицинского персонала и другие. За сутки они смогут принять до 450 пациентов.

Здесь есть разграничение по зонам оказания терапевтической, акушерско-гинекологической и хирургической помощи, операционного блока на третьем этаже, что позволит в дальнейшем создать Центр «Хирургии одного дня».

Благодаря открытию учреждения, существенно повысится качество оказания медицинской помощи населению района, количество которого составляет 47 тыс. человек, из которых взрослых – 38,8 тыс., детей до 14 лет – 6,7 тыс., подростков – 1,5 тыс. Также медицинская помощь будет оказываться вынужденным переселенцам из других территорий Украины, которых в районе зарегистрировано более 20 тыс. человек.

Для жителей Миловского, Марковского и Беловодского районов КУ «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» будет выполнять функции больницы интенсивного лечения I уровня в структуре Северного госпитального округа Луганской области.

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