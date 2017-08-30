Мэр Мариуполя о вагонах «Укрзализныци»: В Литве таких поездов нет даже в музеях. Новости

Железнодорожное сообщение остается большой проблемой для Мариуполя (Донецкая обл.). Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко на совещании по национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года.

По словам мэра, железная дорога увеличивает количество сообщений между Мариуполем и другими городами Украины, но комфорт в пассажирских вагонах очень низкий. «Принимая делегацию с Литвы, мне посол сказал, что у них уже таких поездов нет даже в музеях. Мы понимаем, какие проблемы существуют на железной дороге. Но мы хотим видеть план обновления вагонов. Пусть это будет не сейчас, но сколько будет новых вагонов в следующем году, сколько через два года, общественность должна это видеть, чтобы мы сняли напряжение», – обратился Бойченко к директору филиала Донецкой железной дороги Сергею Бугаеву.

На это Сергей Бугаев ответил, что предприятие реализует программу по ремонту пассажирских вагонов, но есть свои сложности.

Источник: MRPL.city

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