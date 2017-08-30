Советы юристов, как переселенцам добиться своих прав. Новости

Одна из сфер, где внутренне перемещенные лица особенно часто испытывают дискриминацию, – оформление документов, удостоверяющих личность. Что делать переселенцам, которые испытывают правовую дискриминацию в эфире «Громадського радіо» сегодня, 30 августа, рассказали представители экспертной юридической службы Сергей Мороз и Лариса Безуглова.

Выдача паспортов

На сегодня выдача паспортов, в том числе и внутренне перемещенным лицам, регулируется порядком постановления №152 Кабинета Министров Украины от 7 мая 2014 года, который не говорит о том, что внутренне перемещенные лица должны подавать какие-то дополнительные документы. Требование каких-либо дополнительных документов является нарушением прав данных лиц.

Что делать, если у вас требуют дополнительные документы?

Один из вариантов – можно вызвать полицию.

Второй вариант – требовать, чтобы документы приняли. Если сотрудники Государственной миграционной службы считают, что документов недостаточно, пусть отказывают. Но отказать они должны письменно, и дать лицу мотивированный ответ согласно постановлению 152 Кабмина, которое в свою очередь не предполагает, что внутренне перемещенное лицо должно подавать какие-то дополнительные документы.

По словам юристов, законодательство по этому вопросу очень простое: подается копия паспорта, копия идентификационного кода и документ, подтверждающий оплату административного сбора. Все – больше никаких документов иметь при себе не нужно.

Отсутствие бумажного пенсионного дела, которое осталось на неподконтрольной территории

По словам юристов, отсутствие бумажного дела – это проблемы Пенсионного фонда. Отсутствие бумажного дела не является основанием для лишения человека пенсии.

Есть порядок получения пенсий для людей, которые являются переселенцами. Если переселенцы лишаются этого статуса, то есть прописываются на подконтрольной территории Украины, и им отказывают в выплате пенсий, ссылаясь на отсутствие бумажной пенсионного дела, нужно подавать в суд.

О том, в каких случаях и куда обращаться в случае неправомерных действий представителей власти см. – Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам

Читайте также: