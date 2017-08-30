Мы хотим мира: Дети прифронтового поселка на Луганщине разукрасили остановку (Фото). Новости

Дети одного из населенных пунктов Луганщины, который находится в нескольких километрах от передовых позиций, взялись украшать свой поселок. Чтобы серую обыденность превратить в праздник, и поддержать мир, они разрисовывают автобусные остановки яркими картинками. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».

«Надоела серость. Надоело смотреть на то, как где-то что-то горит от взрывов. Хочется видеть синее, ясное, чистое небо с желтым солнцем, чистым полем без взрывов. Таким способом мы хотим донести, что мы хотим мира», – сказала организатор акции Александра.

Ежедневно это будут видеть местные жители и военнослужащие. «Эта красота привлекает. Очень красиво. Подойдешь – и приятно посидеть. Каждый день ездим в город. А то была ободранная, обклеенная бумажками всякими. Сейчас это очень красиво. Спасибо им», – отметила местная жительница.

Школьницы уверены, что таким образом будут поднимать настроение людям, и ускорят наступление мира в Украине. «Мне очень нравится рисовать. Поэтому сейчас я здесь вместе со своими друзьями. Мы это делаем не для себя. Мы это делаем для людей, чтобы когда, например, они ехали в маршрутке, они смотрели сюда и понимали, что в этом мире есть еще счастье. И хочется, чтобы был мир. Чтобы здесь не было слышно выстрелов. И чтобы дети всегда были дома с родителями», – рассказала участница акции Алина.

Девочки надеются, что их идею сделать мир ярче поддержат сверстники со всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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