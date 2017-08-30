Красный Крест: Нужно идентифицировать сотни найденных на Донбассе тел. Новости

В следствие конфликта на Донбассе насчитывается около 1,5 тыс. людей, пропавших без вести. Сегодня, 30 августа, в Международный день пропавших без вести в эфире «Громадського радіо» пресс-секретарь представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Миладин Богетич рассказал о том, есть ли надежда на то, чтобы найти кого-то из них.

По подсчетам Красного Креста от тысячи до полутора тысяч людей пропало без вести в следствие конфликта на Донбассе. По словам пресс-секретаря, такой разброс потому, что сложно установить точную цифру, так как конфликт продолжается, и информация еще не консолидирована. Многие тела еще не опознаны. «По нашей информации, общее количество пропавших без вести может достигать 1500 человек в Украине. Но есть несколько сотен тел, которые еще не идентифицированы. И это необходимо сделать, потому что каждое тело – это пропавший без вести человек, и у этих тел есть имена», – сказал Миладин Богетич.

Он рассказал, что у организации есть офисы и в Донецке, и в Луганске, и они там работают с местными «властями». Это необходимо, ведь МККК как независимая нейтральная организация должна делать свою работу.

Миладин Богетич отметил, что огромное количество зарегистрированных случаев, пропавших без вести – это мужчины. Более 90% – это мужчины около 40 лет.

Он рассказал о примерах, когда человек числился пропавшим без вести, а потом его нашли живым. «Такие примеры есть, и не только в Украине. А вы знаете, что мы работаем во многих странах мира. Были случаи, когда пропавшие без вести находились живыми, когда они пребывали где-то взаперти в заложниках, и у них не было возможности контактировать с семьями. С помощью Красного Креста были соединены семьи, которых разъединила война. В Украине мы получили около 1400 запросов о пропавших людях. Из них открытыми остаются 650 запросов, а около 800 запросов мы удовлетворили, то есть люди нашлись – и мертвые, и живые. Есть случаи, когда они были в плену и сами вернулись, есть случаи, когда пропавшие без вести найдены уже мертвыми, а есть случаи, когда мы нашли их в плену, они там и остаются, но теперь могут общаться со своими семьями», – сообщил пресс-секретарь.

Миладин Богетич рассказал, что когда организация находит живого человека, находящегося в заложниках, они продолжают следить за его судьбой. Одна из миссий МККК – посещать места заключения для того, чтобы узнать, какие там условия. «Мы были в тюрьмах на неподконтрольной территории несколько раз, и продолжаем общаться с местными "властями" в Донецке и Луганске, чтобы эти посещения сделать более частыми. Об условиях содержания заложников мы не можем публично говорить – такова наша политика. Когда мы посещаем места заключения, то об условиях разговариваем с местными "властями", говорим им о своем видении того, что надо улучшить. Но эти рекомендации конфиденциальны, они только для тех "властей", а не для общества», – сказал Миладин Богетич.

Он отметил, что есть примеры, когда к рекомендациям МККК прислушиваются , как с одной стороны, так и с другой стороны линии соприкосновения. Поэтому в идеале в МККК хотели бы посещать одни и те же места заключения несколько раз в год, чтобы увидеть разницу.

Миладин Богетич сказал, что более трех лет в Украине продолжается конфликт, но среди множества гуманитарных кризисов в Сирии и Йемене об Украине легко забыть. «И наша работа заключается в том, чтобы мир не забывал о ситуации в Украине. Ведь конфликт еще продолжается, и гуманитарные нужды людей, которые от него пострадали, еще очень велики. Хочу отметить, что наша миссия в Украине – это восьмая самая большая миссия Международного Красного Креста в мире. Мы сейчас работаем в 85-странах мира, но здесь в Украине наша делегация насчитывает почти 500 сотрудников. Это символ того, что МККК понимает, что ситуация в Украине еще сложна и нужна наша гуманитарная помощь. Особенно в зоне конфликта, и там сейчас фокус нашей работы», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь сообщил, что в прошлом году в международный день пропавших без вести в МККК была выставка фотографий семей тех, кто пропал без вести. «В этом году на Софиевской площади в 16:00 мы открываем арт-инсталляцию "Новостей нет, но я не верю…". Это будет метафорический лабиринт, который позволяет зрителям просто лучше понять ситуацию семей пропавших без вести. В этом году наш фокус на семьях пропавших без вести. Мы думаем, что нужно признать эти семьи жертвами конфликта, ведь у них тоже большие нужды. Часто случается, что человек, пропавший без вести, был кормильцем семьи, и когда он пропал, у семьи возникли большие финансовые сложности. Также в этих семьях часто бывают психологические проблемы, неизвестность подкашивает, это очень сложное чувство. И эта инсталляция, которая открывается сегодня на Софиевской площади и продлиться до 10 сентября, призвана показать различные проблемы, с которыми столкнулись семьи пропавших без вести», – резюмировал Миладин Богетич.

Как сообщалось ранее, по информации Министерства внутренних дел Украины в районе проведения АТО считаются пропавшими без вести более 400 человек.

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