Схема движения средств между Россией и «республиками», – отчет. Новости

В связи с непризнанностью «ДНР» и «ЛНР» здесь не работает ни один полноценный банк, лишь созданы «центральный республиканский банк ДНР» и «государственный банк ЛНР». Предприятия неподконтрольной Украине территории могут вести внешнеэкономическую деятельность только с российскими партнерами с помощью ООО «Банк "Центр международных расчетов"», работающего в Российской Федерации. Об этом говорится в аналитическом отчете «Полгода после захвата. Как работает промышленность "ДНР"», подготовленном Общественной организацией «Донецкий институт информации».

«ЦМР» имеет связи с «республиканскими» банками. Для осуществления движения средств российские поставщики открывают счет в «ЦМР», также расчеты возможны через зарегистрированное в непризнанной Южной Осетии предприятие, у которого есть счета в банке «ЦМР».

Отметим, что недавно Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении «Центра международных расчетов».

Также была основана компания «Центр экономического взаимодействия республик» (ЦЭВР). Возможно, она будет альтернативой банка «Центр международных расчетов» по торговле с Россией.

«Республиканские» же банки трудно считать полноценными финансовыми учреждениями. Потребителям они пока не предоставляют даже услуг по кредитованию. «Скорее это финансовое учреждение по контролю за оборотом денег», – резюмируют в «Донецком институте информации».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» начали говорить о старте системы потребительского кредитования. Так, в середине июля об этом заявил «глава ДНР» Александр Захарченко. Он утверждал, «центральный республиканский банк ДНР» к концу текущего – началу следующего года планирует начало выдачи потребительских кредитов населению.

Но уже к концу месяца «председатель ЦПБ ДНР» Ирина Никитина констатировала: систему потребительского кредитования планируют запустить к сентябрю. «Мы запускаем вместе с финансовой компанией кредитные карты, которые будут работать в безналичных расчетах. Наличные денежные средства в банкоматах и кассах банка получить с этих карт невозможно», – сказала Никитина.

Она уточнила, что кредиты будут предоставляться не «ЦРБ ДНР», а финансовой компанией (наименование не указано), которой будут проработаны все параметры кредитования. В частности, пилотным проектом предусмотрено, что финансовая компания будет выдавать краткосрочные кредиты сроком до 1 года. Лица, получившие кредитную карту, смогут рассчитываться ею в «республиканских» торговых сетях за товары и услуги.

Следует также отметить, что в июне та же Ирина Никитина сообщала, что в «ДНР» обсуждают возможность открытия отделения банка Южной Осетии. «Те государства, которые нас признали, ведут с нами переговоры в части открытия своих банков. Мы думаем, что скоро произойдут какие-то изменения», – сказала Никитина.

При этом в августе в центре Донецка в здании бывшего «Укрбизнесбанка», установили вывеску новой структуры – «РОСТ». Предполагается, что это и есть финансовая кампания, которая будет осуществлять кредитование в «ДНР».

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