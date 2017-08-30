Украина потратит на оборону в 2018 году не менее 163 млрд грн, – Турчинов . Новости

Общее финансирование оборонного бюджета Украины на 2018 год должно быть не менее 162,7 млрд грн. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, сообщается, что сегодня состоялось обсуждение оборонного бюджета Украины на 2018 год. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов, пинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр финансов Украины Александр Данилюк, министр обороны Украины Степан Полторак, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководители Национальной Гвардии Украины, Национальной полиции Украины , разведывательных органов и других силовых структур.

По словам секретаря СНБО Украины, формирования оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины, «и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта». «Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства», – подчеркнул он.

Турчинов также сказал что оборонный бюджет следующего, 2018 года, будет отличаться реализмом, «где каждая запланирована копейка имеет реальное наполнение». Кроме того, отличием этого бюджета является то, что основная его финансирование будет происходить по общему фонду, который будет составлять около 156, 4 млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд грн, то есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн»– отметил секретарь СНБО Украины.

Турчинов отметил, что при планировании бюджета необходимо четко учесть вопрос увеличения денежного обеспечения наших военнослужащих. «Прежде всего это касается повышения должностных окладов и окладов по воинскому званию», – сказал он.

Кроме того, во время совещания был обсужден вопрос развития оборонной промышленности Украины. По словам секретаря СНБО Украины, следует значительно повысить эффективность работы наших оборонных предприятий. «Нам необходима современная оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе, прежде всего, на собственные силы», – отметил А. Турчинов. «Поэтому необходимо обеспечить финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий», – сказал он, добавив, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено такое финансирование на уровне 0,5% от ВВП.

«Оборонный бюджет должен обеспечить финансирование приоритетных задач, укрепления обороноспособности и безопасности страны», – подчеркнул А. Турчинов, резюмировав, что после уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБО Украины, которое должно состояться в начале сентября текущего года.