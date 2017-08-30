Из-за блокады неподконтрольного Донбасса выросла закупка угля у России, – отчет. Новости

По данным Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области в результате захвата украинских предприятий на неподконтрольном Донбассе в течение апреля-июня 2017 года госбюджет Украины недополучил около 110 млн грн и местный бюджет – около 125 млн грн. Об этом говорится в аналитическом отчете «Полгода после захвата. Как работает промышленность "ДНР"», подготовленном Общественной организацией «Донецкий институт информации».

По информации Донецкой областной государственной администрации, за 2016 год на захваченных предприятиях было произведено продукции на сумму 47,4 млрд грн, в бюджеты всех уровней было уплачено 1,2 млрд грн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, за 7 месяцев 2017 года Украина вдвое увеличила импорт антрацитового угля, в том числе с территории Российской Федерации. Так, в 2016 году на энергетические предприятия страны попали 1,287 млн тонн импортной угольной продукции, в том числе из:

ЮАР – 434 тыс. тонн;

Российской Федерации – 715 тыс. тонн;

Республики Польша – 138 тыс. тонн.

За 7 месяцев 2017 года в Украину импортировали 1,741 млн тонн, в том числе из:

ЮАР – 190 тыс. тонн;

Российской Федерации – 1433 тыс. тонн;

Республики Польша – 119 тыс. тонн.

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