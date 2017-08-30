Переговоры по освобождению журналиста Васина, удерживаемого в «ДНР», ведут постоянно. Новости

Донецкий журналист Станислав Асеев (Васин), захваченный «ДНР» еще в начале июня, жив и о его освобождении постоянно ведутся переговоры, пишет « Радио Свобода ».

Украинские власти подключили к переговорам международные организации ООН и ОБСЕ. В «ДНР» журналиста обвиняют в «шпионаже».​

Станислав Асеев работал под псевдонимом Васин. Он жил в Донецке и имел мужество делать правдивые материалы, разоблачающие «ДНР» – там этого достаточно, чтобы попасть за решетку, говорит Егор Фирсов. «В ближайшее время ожидается, что ему должны вынести некий приговор», – рассказывает Егор Фирсов, который является основным источником информации о Станиславе фактически со дня его исчезновения 2 июня. Фирсов как раз и был тем, кто первым сообщил об исчезновении Асеева. «Как мы и предполагали, журналисту "шьют" шпионаж, – Стас был журналистом, делал заметки, публикации, у него были блокноты со своими мыслями. И вот захватывают журналиста и говорят, что он – шпион от украинской стороны. Дело чести – вытащить Станислава из "подвала", потому что даже тюрьмой это нельзя назвать», – говорит бывший депутат.

Основная платформа для переговоров по обмену пленными – Минск. Но, в случае со Станиславом Асеевым, должных результатов эта платформа пока не приносит, считает глава гражданской организации по освобождению пленных «Патриот» Олег Котенко.

По его мнению, в случае с Асеевым в «ДНР» держат паузу для того, чтобы поднять цену и, возможно, даже выменять его на гражданина России. У кураторов «ДНР» есть специальные эксперты, которые ведут торг пленными, рассказывает Олег Котенко. «Мы за него пытаемся и официально и неофициально бороться. Официально это в Минске, неофициально "ДНР" мы вносим удерживающим Стаса различные предложения, чтобы его обменяли», – говорит Котенко.

По его словам, местонахождение Асеева известно. Но назвать его отказывается: «Чтобы не перепрятали». «Сейчас с сепаратистами нечего вести переговоры. Мы ведем переговоры с теми людьми, которые близки к России. Есть отдельные люди, кураторы, которые ведут это направление. Возможно, удастся договориться о чем-то с террористами, потому что они тоже заинтересованы в возврате своих людей», – добавляет Олег Котенко.

16 июля «ДНР» признала, что Станислав Асеев задержан «министерством госбесопасности».

Освободить Станислава Асеева призвал, в частности, главный редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пеич, международная организация «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов (США) и «Международная амнистия».

Как сообщалось, журналист и блогер Станислава Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке, исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».

Позднее «полиция ДНР» объявила в розыск журналиста Асеева (Васина), как без вести пропавшего. Но «МГБ ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них.

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