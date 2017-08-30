Бизнес с 5 тыс. грн: Переселенка из Луганска открыла студию восточных танцев (Фото). Новости

Бизнес с 5 тыс. грн: Переселенка из Луганска открыла студию восточных танцев (Фото)

30.08.17 22:41radiosvoboda.orgНовости

Фото: Facebook / Олеся Василец

Олеся Василец выехала из Луганска в 2014 году. Она собиралась поступать в Киево-Могилянскую академию на магистратуру по журналистике. Надеялась, что сложная ситуация в ее родном городе решится за год, но случилось иначе, передает «Радио Свобода».

Когда девушка приехала в Киев, то решила открыть свою студию восточного танца. Сама занималась танцами 13 лет. За это время сменила нескольких преподавателей, потому что искала собственный стиль. Теперь, говорит, готова вдохновлять и обучать других. Однако столкнулась с главной проблемой нехваткой средств. «Я приехала с одной тысячей гривен. Не было даже денег арендовать жилье, нужно было занимать. Когда я поступила в Киево-Могилянскую академию на бюджет, то начала работать сразу в трех редакциях. Деньги были небольшие, но вместе складывались в неплохую финансовую картину», делится Олеся.

За несколько месяцев девушка смогла отложить 5 тыс. грн – эти деньги и потратила на первую аренду студии в Ирпене. Говорит, было очень трудно найти клиентов, ведь восточные танцы не столь популярны в небольших городах. Хотя уверяет, что восточными танцами может заниматься любой. «Женщины, мужчины, дети любого возраста: от 3 до 80 лет. У меня есть женщины с большим весом, которые занимаются. И они худеют, ведь постоянно тренируются и придерживаются правильного питания. Восточные танцы это очень тяжелые физические нагрузки, требующие безупречной концентрации на движениях. Но это стиль, который помогает приобрести женственность. Кроме того, если есть проблемы со спиной, вам тоже нужны восточные танцы. И главное это активные движения, а следовательно, хорошее самочувствие», – говорит Олеся.

«Я считаю, что от таланта зависит очень много. Каждый человек с рождения может танцевать и бальные, и народные, и восточные танцы, нужно только верить в свои силы и что-то делать», добавляет она.

Александра Матвиенко занимается полгода во взрослой группе. Говорит, что попробовать свои силы в восточных танцах было ее мечтой, но до недавнего времени все не было возможности. Когда пришла на первое пробное занятие к Олесе, поняла, что о восточных танцах почти ничего не знала. Теперь Александра выступает на чемпионатах и ​​побеждает. Александра добавляет – Олеся сломала все стереотипы, которые раньше приходилось слышать о переселенцах. «Когда только переехали из Донбасса люди, очень много негатива слышала о них. И мысленно все равно где-то состоял о них некий образ, хотя я и понимала, что все люди разные. Но Олеся – патриот. Она делает столько для того, чтобы развивать украинскую молодежь, помогать переселенцам. Она сломала стереотип, что выходцы из Донбасса равнодушны к своей стране. Так же, как и стереотип о "другом" менталитете на востоке Украины. Другой – это не обязательно хуже. У нас абсолютное взаимопонимание. Мне нравится, что у Леси – европейский подход ко всему», – отметила Александра.

Олеся Василец признается, что работать нравится и с детьми, и со взрослыми. Сейчас в ее танцевальной студии 9 филиалов. Но мечтает охватить всю Украину, чтобы в каждой области были ее центры.

Также в планах переселенки из Луганска – развиваться в бизнесе, связанном с робототехникой и компьютерами. Кроме того, Олеся Василец уже сейчас ведет онлайн-курсы и мастер-классы для своих земляков, как начать собственное дело.

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