Бизнес с 5 тыс. грн: Переселенка из Луганска открыла студию восточных танцев (Фото). Новости

Олеся Василец выехала из Луганска в 2014 году. Она собиралась поступать в Киево-Могилянскую академию на магистратуру по журналистике. Надеялась, что сложная ситуация в ее родном городе решится за год, но случилось иначе, передает «Радио Свобода».

Когда девушка приехала в Киев, то решила открыть свою студию восточного танца. Сама занималась танцами 13 лет. За это время сменила нескольких преподавателей, потому что искала собственный стиль. Теперь, говорит, готова вдохновлять и обучать других. Однако столкнулась с главной проблемой – нехваткой средств. «Я приехала с одной тысячей гривен. Не было даже денег арендовать жилье, нужно было занимать. Когда я поступила в Киево-Могилянскую академию на бюджет, то начала работать сразу в трех редакциях. Деньги были небольшие, но вместе складывались в неплохую финансовую картину», – делится Олеся.

За несколько месяцев девушка смогла отложить 5 тыс. грн – эти деньги и потратила на первую аренду студии в Ирпене. Говорит, было очень трудно найти клиентов, ведь восточные танцы не столь популярны в небольших городах. Хотя уверяет, что восточными танцами может заниматься любой. «Женщины, мужчины, дети любого возраста: от 3 до 80 лет. У меня есть женщины с большим весом, которые занимаются. И они худеют, ведь постоянно тренируются и придерживаются правильного питания. Восточные танцы – это очень тяжелые физические нагрузки, требующие безупречной концентрации на движениях. Но это – стиль, который помогает приобрести женственность. Кроме того, если есть проблемы со спиной, вам тоже нужны восточные танцы. И главное – это активные движения, а следовательно, хорошее самочувствие», – говорит Олеся.

Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец Фото: Facebook / Олеся Василец

«Я считаю, что от таланта зависит очень много. Каждый человек с рождения может танцевать и бальные, и народные, и восточные танцы, нужно только верить в свои силы и что-то делать», – добавляет она.

Александра Матвиенко занимается полгода во взрослой группе. Говорит, что попробовать свои силы в восточных танцах было ее мечтой, но до недавнего времени все не было возможности. Когда пришла на первое пробное занятие к Олесе, поняла, что о восточных танцах почти ничего не знала. Теперь Александра выступает на чемпионатах и ​​побеждает. Александра добавляет – Олеся сломала все стереотипы, которые раньше приходилось слышать о переселенцах. «Когда только переехали из Донбасса люди, очень много негатива слышала о них. И мысленно все равно где-то состоял о них некий образ, хотя я и понимала, что все люди разные. Но Олеся – патриот. Она делает столько для того, чтобы развивать украинскую молодежь, помогать переселенцам. Она сломала стереотип, что выходцы из Донбасса равнодушны к своей стране. Так же, как и стереотип о "другом" менталитете на востоке Украины. Другой – это не обязательно хуже. У нас абсолютное взаимопонимание. Мне нравится, что у Леси – европейский подход ко всему», – отметила Александра.

Олеся Василец признается, что работать нравится и с детьми, и со взрослыми. Сейчас в ее танцевальной студии 9 филиалов. Но мечтает охватить всю Украину, чтобы в каждой области были ее центры.

Также в планах переселенки из Луганска – развиваться в бизнесе, связанном с робототехникой и компьютерами. Кроме того, Олеся Василец уже сейчас ведет онлайн-курсы и мастер-классы для своих земляков, как начать собственное дело.

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