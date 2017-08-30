В зоне АТО на Донбассе без вести пропавшими считаются более 400 человек, – МИД. Новости

В районе проведения АТО более 400 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Их розыск остается невозможным из-за препятствий, которые оказывают российско-террористические силы и систематические ограничения ими доступа международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.
В нем уточняется, что сегодня, 30 августа, Украина вместе с мировым сообществом отмечает Международный день пропавших без вести, провозглашенный в 2010 году Генеральной Ассамблеей ООН. «В этот день мы чествуем людей, чье местонахождение и судьба остаются неизвестными результате вооруженных конфликтов или других вспышек насилия, стихийных бедствий и тому подобное», – говорится в сообщении.
«Поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем, что требует безотлагательного решения», – уточняет МИД Украины.
Ранее сообщалось, что, по данным МВД Украины, семей пропавших без вести на Донбассе, которые нуждаются в помощи, более тысячи человек.
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