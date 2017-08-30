Турчинов сообщил, когда Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Новости

В ближайшее время президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о деоккупации Донбасса. Об этом, сегодня, 30 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, пишет «Интерфакс – Украина».

«Что касается закона о деоккупации ... он полностью готов. Вы знаете, что по решению СНБО, два месяца назад, есть поручение Министерству иностранных дел провести консультации с нашими партнерами. Я надеюсь, что к началу сессионных заседаний эти консультации завершатся и закон президент внесет в Верховную Раду», – сказал Турчинов.

5 сентября начнет работу 7-я сессия Верховной Рады VIII созыва. Первая пленарная неделя продлится 5-8 сентября.

Ранее сообщалось, что представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99,9% готов к внесению в украинский парламент.

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