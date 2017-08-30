На Светлодарской дуге нашли письмо жены погибшего воина ВСУ . Новости

На месте прежних позиций Вооруженных Сил Украины в зоне АТО в районе Светлодарской дуги сотрудники организации по разминированию The HALO Trust, производящие подготовительные работы по разминированию территории, нашли письмо от жены погибшего украинского защитника, пишут « Факты и комментарии ».

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества «Светлодарск» совместно с работниками управления гражанско-военного сотрудничества «Бахмут» передали капсулу с письмом, которую нашли на одном из объектов при проведении работ по гуманитарному разминированию, военным.

«Письмо жены, адресованное капитану Вооруженных Сил Украины, который погиб в 2015-м году под Светлодарском и вскоре был похоронен у себя на малой родине, передадут его семье. Ранее на месте его гибели наши его армейский жетон. Капитан хранил письмо в герметичном металлическом футляре, что и позволило бумаге так хорошо сохраниться. Он носил это письмо с собой, с ним и погиб. Письмо передано в соответствующие службы, мы сделали все, что от нас зависит, чтобы оно вернулось к жене, которая пережила утрату супруга. Выражаем соболезнования всем, чьи мужья и сыновья не вернулись с войны», – рассказал офицер Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ подполковник Алексей Мазепа.