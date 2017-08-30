Минэнергоугля приняло решение для развития госшахт и уменьшения зависимости от импорта антрацита. Новости

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение об увеличении цены продажи государственного угля до 2200 грн за тонну (ранее 2000 грн), что позволит уменьшить зависимость от импорта антрацита за счет увеличения добычи угля марки Г в Украине. Об этом говорится в протоколе с совещания министерства, размещенном на сайте.

В документе сообщается, что цена угля повышается на основании роста цен на уголь на внешних рынках. Также отмечается, что это решение позволит нейтрализовать угрозы энергетической безопасности страны, то есть решит проблему импорта антрацита за счет увеличения добычи угля на государственных шахтах.

Раннее министр энергетики Игорь Наслик заявлял о планах увеличения добычи угля на госшахтах 2019 году до 11-11,5 млн тонн. Он уточнял, что на 2018 год рассматривается выделение дополнительных 2 млрд грн на шахтное оборудование. По мнению министра, данные меры позволят полностью заместить импорт антрацита и дадут возможность вывести шахты на самофинансирование.

Напомним, 27 августа премьер министр Украины Владимир Гройсман заявил, что угольная промышленность является стратегической отраслью национальной экономики. По его словам, развитие угольной отрасли необходимо для достижения энергетической независимости и экономического роста страны.