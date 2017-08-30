Украина и Нидерланды подпишут меморандум по обмену информацией о сбитом над «ДНР» Боинге. Новости

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малазийский Боинг-777 рейса MH-17, поможет официальному Киеву в иске против РФ. Меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время, сообщила сегодня, 30 августа, заместитель председателя украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль, пишет «Deutsche Welle».
«Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России о финансировании терроризма, а именно – поставки оружия для поражения этого самолета», – сообщила Елена Зеркаль.
Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.
Согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.
В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.
Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.
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