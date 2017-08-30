Украина и Нидерланды подпишут меморандум по обмену информацией о сбитом над «ДНР» Боинге. Новости

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малазийский Боинг-777 рейса MH-17, поможет официальному Киеву в иске против РФ. Меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время, сообщила сегодня, 30 августа, заместитель председателя украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль, пишет «Deutsche Welle».

«Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена ​​под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России о финансировании терроризма, а именно – поставки оружия для поражения этого самолета», – сообщила Елена Зеркаль.

Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.

Читайте также: