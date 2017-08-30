Армия Украины вошла в 30 лучших в мире. Новости

В рейтинге лучших армий мира, который ежегодно составляет международная компания Global Firepower, в этом году Украину заняла 30 место – между Швецией и Мьянмой. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Первое место заняла армия США, второе – РФ. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран», – говорится в сообщении.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны, в которых ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

Из стран-соседей выше Украины в рейтинге, кроме РФ, также Польша, чья армия заняла 19 место в рейтинге. Остальные стран-соседей Украины находятся ниже по списку: армия Румынии заняла 42-е место, Беларусия – сорок девятое, Венгрии – шестьдесят третья, Словакия – 74, Молдовы в рейтинге Global Firepower нет.