Донецк помешался на черных язычках (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке и в целом в «ДНР» хит уходящего летнего сезона – мороженое местного производителя под названием «Черминатор». Его особенность: двухслойное мороженое черно-персикового цвета с желейной прослойкой вкуса клинового сиропа, и главное – после поглощения окрашивает язык, зубы и губы.

Жители Донецка активно постят в соцсетях последствия своего поедания «Черминатора». А также делятся впечатлениями от новинки:

Карина: «Пока, что мой фаворит – это Черминатор»;

Александр: «Попробовал на днях это мороженое. На вкус сама черная начинка – не очень, ни о чем. Нижний слой намного вкуснее и вкусный вафельный рожок»;

Анастасия: «Теперь и мы попробовали это знаменитое черное мороженое "Черминатор". На вкус, конечно, так себе, но зато эффект классный. Люди были очень нам удивлены. А нам весело)))»;

Елена: «Вкусно очень! Сверху оно как конфета, потом ниже идет крем-брюле с кусочками мармеладки и в середине кленовый сироп»;

Настя: «Очень сытное, сладко-приторное даже, как по мне... Понравилась только черная верхушка!) Вкусная очень!!!!) И вафля вкусная тоже!) ну и черные все)) Но второй раз пробовать не хотим)»;

Влада: «Наконец-то и я попробовала это знаменитое мороженое)))) оно оказалось еще и очень вкусным)»;

Ирина: «Вопреки всем отговорам, я его все-таки попробовала!!!))) Хороший маркетинговый ход! Черно и ооочень сладко, но довольно таки вкусно! Один раз попробовать можно!»;

Марина: «Неужели я единственная, кто не фотографировал черное мороженое??? Хотя уже все ок, и я не отстала от толпы. На язык смотреть было страшно, но вкус впечатлил))»;

Юлия: «Черминатор работает! Бабки на лавочке в шоке!»;

Настюша: «Не советую вам гулять с этим мороженым на людях... Губы – черные, зубы – черные, все на вас косо смотрят)))»;

Алена: «В черном-черном городе, в черном-черном магазине, продавалось черное-черное мороженое, а два беленьких мальчика его купили и съели! Вкусное очень оказалась черное-черное мороженое, даже мама и папа его ели»;

Екатерина: «Черминатор, мы к тебе доехали! Ну, здравствуй, родной Донецк».

К обсуждениям присоединились и жители «ЛНР», которым к концу лета также начали поставлять «Черминатор».

Читайте также: