Поляки проинспектировали школу в Авдеевке, которую помогли ремонтировать (Фото). Новости

Заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульским вопросам и восточной политики Бартош Цыхоцки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ян Пекло, Генеральный консул Республики Польша в Харькове сегодня, 30 августа, с ознакомительным визитом посетили Авдеевку (Донецая обл.), сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации..

Отдельным объектом визита стала авдеевская школа № 6. Именно в этой школе был реализован проект, финансируемый в рамках Программы малых грантов посольства Польши в Украине. В школе № 6 были заменены окна и оборудованы кабинеты географии. Представители делегации осмотрели помещение школы, пообщались с руководством и преподавательским составом школы. Ученики школы встретили гостей торжественной концертной программой в новом актовом зале.

Руководитель Авдеевской ВГА Павел Малыхин обратился к присутствующим с приветственным словом, поблагодарил за постоянную помощь и поддержку, а также отметил, что визит польской делегации является очень важным для города и для всей Донетчины.

Глава области Павел Жебривский также отметил, что Польша – очень важная страна для Украины и Донбасса. «Польша всегда была "адвокатом" Украины в Европейском Союзе. Мы всегда чувствовали и чувствуем вашу поддержку», – обратился Павел Жебривский к представителям делегации.

«Сегодня Польша делится с нами своим опытом. Ваша страна уже прошла тот путь, который сегодня проходим мы. И ваш опыт неоценим для Донбасса и всей Украины», - подчеркнул глава области. Также он поблагодарил представителей делегации за помощь Авдеевский школе и Донецкой области, и отметил, что очень важным является то, что Польша вкладывает финансовый ресурс в будущее – в наших детей.

«Я очень рад, что наша страна смогла помочь Авдеевской школе. Я хочу подчеркнуть, что проект в школе – это еще один фрагмент польской поддержки Украины. С начала Революции Достоинства поляки активно поддерживали Украину в сложном процессе реформ. Наша цель – это дальнейшая поддержка Украины в процессе развития демократического государства с активным гражданским обществом и прочной рыночной экономикой. Однако, польская помощь – это не только финансовая поддержка, это безусловная поддержка полной суверенности, безопасности и территориальной целостности Украины», – отметил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульским вопросам и восточной политики Бартош Цыхоцки.