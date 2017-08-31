В «ЛНР» задержан опасный груз: более тысячи таблеток «Трамадола» (Фото). Новости

На международном автомобильном пункте пропуска «Должанский» (расположен на территории, подконтрольной «ЛНР») «сотрудники МГБ ЛНР» задержали 2-х жителей Антрацита, которые пытались провезти в «республику» таблетки наркотического средства «Трамадол». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «центр по связям с общественностью МГБ ЛНР». Таблетки были спрятаны в упаковки с йодированной солью. Всего правонарушители пытались провезти 1036 таблеток.

В отношении задержанных лиц «министерством госбезопасности» возбуждено «уголовное дело».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория