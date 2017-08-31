Чиновники Луганщины насчитали 600 тыс. грн пенсий умершим людям (Фото). Новости

В Луганской обл. чиновники насчитали 600 тыс. грн пенсий на умерших людей. Работников Пенсионного фонда, которые присвоили бюджетные деньги, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Руководитель одного из территориальных управлений Пенсионного фонда в Луганской области и руководитель управления социальной защиты населения одного из горсоветов области насчитывали пенсии на умерших. По такой схеме чиновники присвоили свыше 600 тыс. грн бюджетных средств.

Правоохранители провели ряд обысков на рабочих местах и по месту жительства служащих, во время которых изъяли 20 пенсионных дел, открытых на умерших граждан и на которые осуществлялась выплата пенсий, а также более 50 копий паспортов с идентификационными кодами. Должностным лицам грозит наказание по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.