Подготовка электросетей Луганщины к зиме сорвана, – ЛЭО. Новости

Подготовка электрических сетей и оборудования ООО «Луганское энергетическое оборудование» к осенне-зимнему периоду уже фактически сорвана. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Причины – отсутствие средств в течение всего 2017 года, трехдневная рабочая неделя, которая не позволяет выполнять необходимый объем работы, а также массовое увольнение квалифицированных специалистов.

«Это приведет к большим проблемам зимой, и может привести к страшному техногенному и социально-экономическому коллапсу на территории Луганщины», – заявили в ЛЭО.

В компании отметили, что объединение уже в течение 9 месяцев находится в состоянии острого хозяйственного кризиса. Его причины связаны с финансовыми санкциями со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также арестом счетов.

«Поэтому ЛЭО не имеет ни копейки средств – ни на зарплаты, ни на подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду, ни на проведение ремонтов... И санкции НКРЭКУ, и арест счетов стали результатом долговой ямы, в которую попало ЛЭО из-за многомиллиардных долгов потребителей, и в том числе – из-за огромных долгов предприятий жилищно-коммунальной сферы», – подчеркнули в компании.

Для иллюстрации положения дел с должниками объединение опубликовало перечень наиболее проблемных потребителей, их уровень потребления и оплаты.

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