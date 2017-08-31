В «ДНР» дипломы РФ получили 3,5 тыс. выпускников. Новости

В «ДНР» 3,5 тыс. выпускников получили российские дипломы. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «замминистра образования» Михаила Кушакова.

«3,5 тыс. выпускников получили российские дипломы», – сказал Кушаков.

Также он отметил, что количество «бюджетных» мест в этом году увеличилось на 4 тыс.

Кроме того, интернет-ресурсы НКТ сообщают, что 64 выпускника Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, которые окончили вуз в 2015 году и уже работают в районных клиниках, прошли государственную аттестацию в «Северо-Осетинской государственной медицинской академии» и получили дипломы РФ.

Отметим, что «дипломы ДНР» о любом, в том числе высшем образовании, не признаются в полноценных государствах. В этой связи в 2014 году в «ДНР» запустили программу сотрудничества вузов «ДНР» и России, по которой выпускники «республиканских» высших учебных заведений могут в форме экстерната получить второй диплом вуза-партнера.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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