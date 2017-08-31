Представители НВФ убрали растяжку у моста в Станице Луганской, – ОБСЕ. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) убрали гранату, которая была прикреплена к краю забора на пешеходном проходе неподалеку разрушенной части моста в Станице Луганской. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по состоянию на 29 августа.

«Члены патруля СММ отметили, что ручная граната, которая находилась неподалеку позиции вооруженных формирований в 4–5 м к югу от разрушенной части моста в Станице Луганской и была прикреплена к краю забора на пешеходном проходе на уровне колен, была извлечена вместе с проводом и скобой, которые были прикреплены к стенке из автомобильных шин с противоположной стороны», – сказано в отчете ОБСЕ.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали вблизи позиции НВФ «ЛНР» в 4–5 м к югу от разрушенной части моста в Станице Луганской ручную гранату с вставленным запалом, прикрепленную к краю забора на уровне колен.