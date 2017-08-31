Водители Покровска возят людей на линию разграничения, не имея разрешений и схем движения. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) прошла комплексная проверка деятельности 5-ти автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах с заездом на конечную остановку «Железнодорожный вокзал».

В рейде приняли участие представители управления «Укртрансбезопасности» в Донецкой области, Покровского МРО УСБУ, Покровского отдела полиции, Красноармейской местной прокуратуры и ЖКО Покровского городского совета.

«В поле зрения комиссии попали перевозчики, в отношении которых поступали жалобы, что они самовольно, без заключения договоров, заезжают на остановки городского транспорта Покровска», – рассказала специалист жилищно-коммунального отдела горсовета по вопросам транспорта Елена Грибанова.

«С одной стороны, автобусы с большой пассажировместимостью, которые обычно работают на междугородных маршрутах, перегружают наши остановки и создают аварийные ситуации, с другой – частично отбирают пассажиропоток у местных перевозчиков», – добавила она.

Согласно транспортному законодательству, отправление или прибытие автобусов пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования осуществляется исключительно с автостанций. Осенью 2016 года проверяемые перевозчики получили предписания о том, что местом посадки и высадки пассажиров в Покровске является пригородная автостанция за центральным рынком. Однако до настоящего времени замечания не устранены. Поэтому, по словам специалиста ЖКО, и была назначена первая такого рода проверка с привлечением органов, имеющих на это полномочия.

«Мы проверяем законность осуществления перевозчиками их деятельности», – сообщил старший государственный инспектор отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте управления «Укртрансбезопасности» в Донецкой области Тимофей Волчков.

Елена Грибанова также рассказала, что в ходе проверки на остановке «Железнодорожный вокзал» были выявлены нелегальные перевозчики, доставляющие пассажиров на блокпосты на линии разграничения. Ни разрешительных документов, ни согласованных схем движения по территории Покровска у водителей не было.

Все выявленные нарушения будут отражены в итоговом акте, который передадут в Покровский горсовет на следующей неделе.

Источник: ТК «Орбита»