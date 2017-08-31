«Человек в беде» направила стройматериалы на неподконтрольную Донетчину. Новости

Благотворительная организация «Человек в беде» направила на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 2,9 тонны строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом. Транспортным средством везли строительные материалы общим весом 2,9 тонны. Груз жителям Донетчины был направлен от благотворительной организации "Человек в беде"», – сообщили в Госпогранслужбе.