«Человек в беде» направила стройматериалы на неподконтрольную Донетчину. Новости

«Человек в беде» направила стройматериалы на неподконтрольную Донетчину

31.08.17 09:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Благотворительная организация «Человек в беде» направила на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 2,9 тонны строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом. Транспортным средством везли строительные материалы общим весом 2,9 тонны. Груз жителям Донетчины был направлен от благотворительной организации "Человек в беде"», – сообщили в Госпогранслужбе.

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