Ситуация в пунктах пропуска утром 31 августа. Новости

Сегодня утром, 31 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 39 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8515 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9825 человек и 1940 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8220 человек и 1600 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3415 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8990 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/100;

КПВВ «Марьинка» – 50/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/10;

КПВВ «Гнутово» – 25/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «9:09. В Новотроицке в сторону Донецка 15 машин 2 часа назад. В Мариуполь в Еленовке сейчас машин 40. "Перлына" так же».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения