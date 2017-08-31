Ситуация в пунктах пропуска утром 31 августа. Новости

Сегодня утром, 31 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 39 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 8515 человек и 1160 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9825 человек и 1940 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8220 человек и 1600 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3415 человек и 885 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8990 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 10/100;
- КПВВ «Марьинка» – 50/100;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/10;
- КПВВ «Гнутово» – 25/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Житель Донбасса»: «9:09. В Новотроицке в сторону Донецка 15 машин 2 часа назад. В Мариуполь в Еленовке сейчас машин 40. "Перлына" так же».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Обсуждение проблем пересечения линии разграничения
- Константин спрашивает: «Подскажите пожалуйста, если пропуск в обработке на продлении, пропустят через КПВВ?». Раиса отвечает: «У меня был пропуск на переоформлении, когда ехала через Новотроицк, меня пропустили без каких-либо вопросов».
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