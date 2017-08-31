Украинцев обеспечат жильем на условиях лизинга. Новости

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга. Об этом сообщает «Лига.Финансы».
Правительство внесло изменения в устав ГИУ. Соответствующее постановление №616 принято на заседании Кабмина.
Ранее ГИУ разработало и передало на рассмотрение правительства введение указанного финансово-кредитного механизма обеспечения жильем граждан.
Основными преимуществами этого механизма называют отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с ГИУ. Жилье в финансовый лизинг передается после завершения строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования.
Планируется, что источниками финансирования программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную госбюджетом.
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