Сводка из зоны АТО за 30 августа: версии сторон конфликта . Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня утром, 31 августа, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.

На приморском (мариупольском) направлении активность противника была зафиксирована в окрестностях Водяного. Здесь участники незаконных вооруженных формирований трижды обстреляли опорные пункты сил АТО из крупнокалиберного пулемета.

На донецком направлении после 18 часов НВФ из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевский промзоне и у шахты «Бутовка». А на подступах к Зайцево и Каменке незаконные вооруженные формирования применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В «ДНР» утверждают, что «украинские силовики с вечера выпустили по северному пригороду Донецка и окрестностям Ясиноватой 28 мин калибрами 82 и 120 мм. Подразделения ВСУ вели обстрелы из различного типа гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Информация о пострадавших уточняется».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Донецкий, сел Красный Лиман и Калиновка. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».