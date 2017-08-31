В «ЛНР» ответили Волкеру. Новости

Представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что мнение специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера о Донбассе сложилось на основе украинских СМИ, передает российское издание «РБК».

«Волкер, наверное, проехал по нашим северным районам под контролем Украины и, значит, может судить о положении только по украинским СМИ. На нашей же территории Волкер не был, но мы готовы ему предоставить возможность приехать сюда», – заявил Дейнего.

Напомним, ранее Курт Волкер в интервью заявил, что русскоязычные жители Украины страдают только на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.